NTV'ye Sorun 18 Mayıs 2020 (Konuk: Sadık Gültekin)
Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV’ye Sorun... Coronavirüs sürecini eğitim kurumları, veliler ve öğrenciler nasıl yönetmeli? Çözüm önerilerini Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin ile NTV’ye sorun. Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, 18 Mayıs Pazartesi Mete Çubukçu’nun sunumuyla NTV’ye Sorun’da izleyici sorularını yanıtlıyor. Mete Çubukçu’nun sunumuyla NTV’ye Sorun, Pazartesi saat 15.20’de NTV’de.
Abone ol
Paylaş
NTV 18.05.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 18.05.2020 - 17:03
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.