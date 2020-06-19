NTV'ye Sorun 19 Haziran 2020 (Konuk: Prof. Dr. Kemal Sayar)
Yalnızlık çağın yeni hastalığı mı? Yalnız olmak bir tercih mi, zorunluluk mu? İnsanlar giderek yalnızlaşıyor mu? Merak ettiklerinizi NTV'ye sorun. Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, 19 Haziran Cuma günü "NTV'ye Sorun"da izleyici sorularını yanıtlıyor. NTV'ye Sorun, her cuma 15.20’de NTV'de.
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NTV 19.06.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 19.06.2020 - 17:08
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