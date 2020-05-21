NTV'ye Sorun 21 Mayıs 2020 (Konuk: Prof. Dr. Ateş Kara)

Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV’ye Sorun... Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 21 Mayıs Perşembe günü Mete Çubukçu’nun sunumuyla  NTV’ye Sorun’da izleyici sorularını yanıtlıyor. 'NTV’ye Sorun' her perşembe 15.20’de NTV’de.

NTV 21.05.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 17:08

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