NTV'ye Sorun 26 Haziran 2020 (Konuk: Prof. Dr. Kemal Sayar)

Sınav kaygısını yenmenin yolları neler? Sınav kaygısı ve başarısızlık korkusu nasıl anlaşılır? Sınav kaygısı bulaşıcı mı? Merak ettiklerinizi NTV'ye sorun. Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, 26 Haziran Cuma günü "NTV'ye Sorun"da izleyici sorularını yanıtlıyor. NTV'ye Sorun, her cuma 15.20’de NTV'de.

NTV 26.06.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 26.06.2020 - 18:05

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