NTV'ye Sorun 27 Nisan 2020 (Konuk: Sadık Gültekin)
Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi "NTV'ye Sorun". Coronavirüs sürecini eğitim kurumları, veliler ve öğrenciler nasıl yönetmeli? Çözüm önerilerini Sadık Gültekin ile NTV'ye Sorun. "NTV'ye Sorun" her pazartesi saat 15.15'te NTV’de.
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NTV 27.04.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 27.04.2020 - 17:18
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