NTV'ye Sorun 28 Nisan 2020 (Konuk: Prof. Dr. Bülent Ertuğrul)
Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV’ye Sorun... Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul 28 Nisan Salı Mete Çubukçu’nun sunumuyla NTV’ye Sorun’da izleyici sorularını yanıtlıyor. Mete Çubukçu’nun sunumuyla NTV’ye Sorun, her Salı 15.20’de NTV’de.
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NTV 28.04.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 28.04.2020 - 16:29
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