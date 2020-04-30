NTV'ye Sorun 30 Nisan 2020 (Konuk: Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran)
Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV’ye Sorun... Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Bilim Dalı ve Geriatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran 30 Nisan Perşembe Mete Çubukçu’nun sunumuyla NTV’ye Sorun’da izleyici sorularını yanıtlıyor. Mete Çubukçu’nun sunumuyla NTV’ye Sorun, her Perşembe 15.20’de NTV’de.
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NTV 30.04.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 30.04.2020 - 17:11
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