NTV'ye Sorun 4 Haziran 2020 (Konuk: Prof. Dr. Alpay Azap)

Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV’ye Sorun... Yeni normal hayata nasıl başladık? Salgın ne zaman bitecek? Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, 4 Haziran Perşembe günü NTV’ye Sorun’da izleyici sorularını yanıtlıyor. ‘NTV’ye Sorun’, her Perşembe 15.20’de NTV’de.

NTV 04.06.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 04.06.2020 - 16:30

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