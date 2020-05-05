NTV'ye Sorun 5 Mayıs 2020 (Konuk: Prof. Dr. Zehra Neşe)

Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Coronavirüs sürecinde hamilelik, doğum ve yeni doğan bebekler... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV’ye Sorun... Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, NTV’ye Sorun’da izleyici sorularını yanıtlıyor. NTV’ye Sorun, her Salı 15.20’de NTV’de.

NTV 05.05.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 16:57

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