NTV'ye Sorun 7 Mayıs 2020 (Konuk: Prof. Dr. Tevfik Özlü)

Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV’ye Sorun... Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Tevfik Özlü 7 Mayıs Perşembe NTV’ye Sorun’da izleyici sorularını yanıtlıyor. ‘NTV’ye Sorun’, her Perşembe 15.20’de NTV’de.

NTV 07.05.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 07.05.2020 - 16:37

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