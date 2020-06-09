NTV'ye Sorun 9 Haziran 2020 (Konuk: Prof. Dr. Bülent Tıraş)

Tüp bebek tedavisinde yeni yöntemler... Tedavide başarıyla ilgili kafanıza takılanları, cevabını bulamadıklarınızı NTV’ye Sorun, Bülent Tıraş yanıtlasın. Burcu Kaya’nın sunumuyla NTV’ye Sorun, 9 Haziran Salı günü saat 15.30’da NTV’de.

NTV 09.06.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 18:06

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