NTV'ye Sorun 9 Haziran 2020 (Konuk: Prof. Dr. Bülent Tıraş)
Tüp bebek tedavisinde yeni yöntemler... Tedavide başarıyla ilgili kafanıza takılanları, cevabını bulamadıklarınızı NTV’ye Sorun, Bülent Tıraş yanıtlasın. Burcu Kaya’nın sunumuyla NTV’ye Sorun, 9 Haziran Salı günü saat 15.30’da NTV’de.
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NTV 09.06.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 09.06.2020 - 18:06
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