Obezite ve tedavi yöntemleri (Adım Adım Sağlık 8 Aralık 2019)
İnsan vücudu kusursuz işleyen bir orkestra gibidir ve bu orkestranın şefi de sizsiniz... Adım Adım Sağlık, her Pazar 16.15’te NTV’de. Sağlığınızı doğru yönetmenin yollarını her hafta Zehra Küçük ve Dermatoloji Uzmanı Dr. Yusuf Topal, konunun uzmanlarıyla konuşacak. Adım Adım Sağlık’ta bu hafta, obeziteyi ve tedavi yöntemlerini konuşmak üzere Obezite Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İsa Kaman, ağız ve diş sağlığını konuşmak üzere de Diş Hekimi Şenay Dereli Ay konuk olacak. Adım Adım Sağlık, 8 Aralık Pazar 16.15’te NTV’de.
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