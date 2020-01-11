Orhan Kemal ve eserleri (Hayat Bir Sanat 11 Ocak 2020)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri yeni sohbet programı "Hayat Bir Sanat" için bir araya geliyorlar. Edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyorlar. "Hayat Bir Sanat"ın yeni bölümünde; ünlü romancı ve oyun yazarı Mehmet Raşit Öğütçü ya da kullandığı adıyla Orhan Kemal ve eserleri sohbeti belirliyor. Mehmet Barlas ile Selim İleri'nin, Türk edebiyatının büyük ustası Orhan Kemal'i ele aldıkları program, Alpay'ın yorumladığı "Fabrika Kızı" şarkısı eşliğinde sona eriyor. "Hayat Bir Sanat" 11 Ocak Cumartesi 12.20'de NTV'de.
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