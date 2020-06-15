Orkun Olgar, Ağva'da... (Macerasever 14 Haziran 2020)

"Macerasever" ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye'nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Macerasever, 14 Haziran Pazar 18.15'te NTV'de. Orkun Olgar ve ekibi, kano ile Karadeniz'in çetin sularına açılıp Kilimli bölgesinden Ağva'ya doğru kürek çekiyor. Zorlu bir mücadelenin ardından bisikletlerine ulaşan ekip, Hacıllı Köyü ve saklı kalmış şelaleye gitmeye çalışacak. Macera yol boyunca devam edecek. Rotanın üzerinde birçok sürpriz onları bekliyor. Hava kararmadan köye ulaşıp kamplarını kurmalılar. "Macerasever", 14 Haziran Pazar 18.15'te NTV'de.

NTV 15.06.2020 - 09:28 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 09:42

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