Orkun Olgar Cunda'da (Macerasever 8 Aralık 2019)

“Macerasever” ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye’nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Macerasever, her Pazar Pazar 22.15’te NTV’de. Orkun Olgar ve Macerasever ekibi bu hafta, Kuzey Ege’nin uçsuz bucaksız maviliklerinin bin bir çeşit yeşille iç içe geçtiği Balıkesir’de... Maceraseverler yarasa ve böcek popülasyonuyla bilinen devasa bir mağarayı geçmek zorunda. Bu zor ve tehlikeli keşfe bir de bisikletle ilerlemenin imkansız olduğu Madra Dağı’nı atlarla aşmak ekleniyor. Çok taşlı ve eğimli bu zemini geçebilirlerse son durakları Cunda olacak. Cunda’da macera dolu bir yarışa katılmayı hedefleyen Orkun Olgar ve ekibi bu yorucu yolculuğun ardından başarılı olup bitişe ulaşabilecek mi? “Macerasever”, 8 Aralık Pazar 22.15’te NTV’de.
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