Orkun Olgar, Hacıllı Köyü’nde... (Macerasever 21 Haziran 2020)
“Macerasever” ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye’nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Macerasever, 21 Haziran Pazar 18.15’te NTV’de. Orkun Olgar ve ekibi, Hacıllı Köyü’ndeki gizemli mağaranın derinliklerine girmeye çalışıyor. Onları en çok zorlayan ise; mağara içinde sürekli akan buz gibi su, yarasalar ve dar girişler… Bu mistik mağarayı geride bırakan ekip ATV’lere binerek, patikalar, kayalık araziler ve kumsalları geride bırakıyor. Hedefteki Darlık Barajı ve kamp alanına ulaşmak için nefes kesen bir macera yaşanacak… “Macerasever”, 21 Haziran Pazar 18.15’te NTV’de.
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NTV 22.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 22.06.2020 - 09:33
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