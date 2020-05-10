Orkun Olgar, Ilgaz Sağları'nda... (Macerasever 10 Mayıs 2020)
“Macerasever” ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye’nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Macerasever, 10 Mayıs Pazar 18.15’te NTV’de. Orkun Olgar ve ekibi, bu hafta tertemiz havası, sakin yaşantısı, doğal güzellikleri ve bitki zenginliği ile bilinen Ilgaz Dağları’nın karlar altındaki bilinmeyen yollarını keşfediyor. 2587 metre yüksekliğindeki Büyükhacat Tepesi eteklerinden rota oluşturan ekibin hedefi; orman içinde saklı barınağa ulaşmak. Onları bekleyen en büyük tehlike ise çığ riskinin yüksek olduğu yamaçlar. “Macerasever”, 10 Mayıs Pazar 18.15’te NTV’de.
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NTV 09.05.2020 - 20:00| Son Güncelleme : 10.05.2020 - 22:06
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