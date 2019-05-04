Orkun Olgar İstanbul Boğazı'nı kanoyla geçiyor (Macerasever 4 Mayıs 2019)
"Macerasever" ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye'nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getiriyor. Altıncı bölümde Orkun Olgar, Karadeniz'den yola çıkarak İstanbul Boğazı'nı kanoyla geçecek ve 80 kilometre yol yapacak. Olgar, İstanbul'un eşsiz manzarasını farklı bir açıdan gözlemleyecek. "Macerasever", altıncı bölümüyle 4 Mayıs Cumartesi 09.15'te NTV'de.
NTV 04.05.2019 - 12:25| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 17:14
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