Orkun Olgar, Karadeniz koylarında... (Macerasever 7 Haziran 2020)

“Macerasever” ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye’nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Macerasever, 7 Haziran Pazar 18.15’te NTV’de. Orkun Olgar ve ekibi, İstanbul’un bilinmeyen yüzünde yeni bir macera yaşamak için yolda... Önce kano ile Karadeniz’e açılıp, çok bilinmeyen koyları yeniden keşfeden ekip, ardından Sardala Koyunun eşsiz cennet havuzunu aşıp Ağva’ya kürek çekecek. Bu uzun rotayı tamamlamaları için kısa bir vakit var. Ancak Karadeniz kıyıları onlara yardım edecek mi? “Macerasever”, 7 Haziran Pazar 18.15’te NTV’de.

NTV 07.06.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 11:25

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