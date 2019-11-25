Orkun Olgar Karadeniz'e çıkarma yapıyor... (Macerasever 24 Kasım 2019)
"Macerasever" ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye'nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Macerasever, her Pazar Pazar 22.15'te NTV'de. Orkun Olgar bu kez Karadeniz'e çıkarma yapıyor... Yeşilin en harika tonlarını içinde barındıran Karadeniz'de yepyeni bir macera başlıyor. Gideros Koyu kapılarını Macerasever için açıyor. Orkun Olgar ve doğa sporcusu arkadaşı, Karadeniz'in hırçın dalgalarında hem kano hem de Küre Dağları'nda kilometrelerce pedal çevirerek tırmanış heyecanı yaşıyor. Ucu bucağı olmayan ormanları, bakir koyları, tarihi eserleri ve antik kentleriyle herkesi kendine hayran bırakan Kastamonu, macerasevereleri bekliyor. "Macerasever", 24 Kasım Pazar 22.15'te NTV'de.
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