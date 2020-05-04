Orkun Olgar, Kartalkaya'nın bilinmeyen yüzünde... (Macerasever 3 Mayıs 2020)
“Macerasever” ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye’nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Macerasever, 3 Mayıs Pazar 18.15’te NTV’de. Orkun Olgar ve ekibi, bu hafta 2 bin 200 metre yüksekliğindeki, çam ormanlarının ev sahibi Kartalkaya'nın bilinmeyen yüzüne paletli atvler ile yol alma peşinde… Macera, henüz bölgeye varmadan başlayacak. Çetin kış şartları ekibin planlarını ne kadar değiştirecek? Hedef; yaylaya ulaşmak. “Macerasever”, 3 Mayıs Pazar 18.15’te NTV’de.
Abone ol
Paylaş
NTV 03.05.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 04.05.2020 - 09:30
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.