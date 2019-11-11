Orkun Olgar Kaz Dağları’nda (Macerasever 10 Kasım 2019)
“Macerasever” ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye’nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Macerasever, her Pazar Pazar 22.15’te NTV’de. Doğa ve adrenalin tutkunu Orkun Olgar’ın yeni sezondaki ilk macerası Kaz Dağları’nda yaşanıyor. Çanakkale ve Balıkesir arasında yer alan mitolojinin kalbi Kaz Dağları’nın sırrı Orkun Olgar ile açığa çıkıyor. Orkun Olgar, Kaz Dağları’nın kuzeyinden yola çıkıp güneye inmeye çalışıyor; şelaleler, kayalar ve akarsuları aşıyor. “Macerasever”, 10 Kasım Pazar 22.15’te NTV’de.
NTV 10.11.2019 - 11:09| Son Güncelleme : 11.11.2019 - 09:25
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