Orkun Olgar Kırklareli'de (Macerasever 1 Aralık 2019)
"Macerasever" ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye'nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Macerasever, her Pazar Pazar 22.15'te NTV'de. Macerasever Orkun Olgar, İstanbul'un yakın komşularından Kırklareli'nin destansı doğasını keşfetmek için yollara düşüyor. Orkun Olgar Kırklareli'nin Vize ilçesinden geçip toprak yollardan yepyeni bir maceraya doğru yol alıyor. Orkun Olgar ve ekibi uçsuz bucaksız ormanlarda pedal çevirip Dupnisa mağarasına bisikletle ulaşmak zorunda. Mağarayı inceledikten sonra Kırklareli Barajı'nın yemyeşil sularında kano yapacaklar ama bu coğrafya öyle bakir ki hedefe arabayla ulaşmak bile zor olacak. Acaba bu kez Macerasever ekibi kano ile Cehennem Şelaleleri'ne ulaşabilecek mi? "Macerasever", 1 Aralık Pazar 22.15'te NTV'de.
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