Orkun Olgar, Köroğlu Dağları'nın eteklerinde... (Macerasever 26 Nisan 2020)
"Macerasever" ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye’nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Macerasever, 26 Nisan Pazar 18.15’te NTV’de. Orkun Olgar ve ekibi, bu hafta 2 bin 200 metre yüksekliğindeki, kartalların meskeni Köroğlu Dağları’nın eteklerinde, buz tutmuş göllerde kano yapma peşinde... Her bir zorlu keşif sonunda daha da zorlaşan koşullar, ekibin uygun göle ulaşmasına izin verecek mi? Hedeflerindeki Kıbrıscık Köyü'ne nasıl ulaşacaklar? "Macerasever", 26 Nisan Pazar 18.15’te NTV’de.
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NTV 26.04.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 27.04.2020 - 10:21
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