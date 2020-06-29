Orkun Olgar, Kuzey İstanbul macerasına devam ediyor (Macerasever 28 Haziran 2020)
“Macerasever” ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye’nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Macerasever, 28 Haziran Pazar 18.15’te NTV’de. Orkun Olgar ve ekibi, Kuzey İstanbul macerasına devam ediyor. ATV’ler ile Darlık Barajı'na ulaşan ekip, kanolarını suya indirmek için engebeli ve yüksek bir araziyi aşmaya çalışıyor. Hedeflerinde yeşillikler içinde unutulmuş barajı keşfetmek var... Bu keşfin ardından maceraya araçlarla devam eden ekip, zorlu patikalar ve engebeleri geçip su jetlerine ulaşıyor. Hedefleri; Karadeniz'in çetin sularıyla buluşmak... “Macerasever”, 28 Haziran Pazar 18.15’te NTV'de.
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NTV 29.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 29.06.2020 - 09:05
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