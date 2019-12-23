Orkun Olgar Muğla'da (Macerasever 22 Aralık 2019)

"Macerasever" ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye'nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Macerasever, her Pazar Pazar 22.15'te NTV'de. Orkun Olgar ve Macerasever ekibi bu hafta; mavinin binbir tonuna ev sahipliği yapan koylarıyla unutulmaz maceraların adresi olan Muğla'da... Rotanın sürekli değiştiği bu göz alıcı macerada ekibin önce Çine'nin sarp kayalıklarını geride bırakmaları ve yıllar önce denizin bir parçası olduğu düşünülen Kocagöl'ü keşfetmesi gerekiyor. Sonraki hedefleri ise Sarsala koyunu geçerek Avrupa'nın en önemli koyları arasında gösterilen Muğla'nın en özel ve en bakir koylarını aşmak. Orkun Olgar ve ekibi durmadan kürek çekerek bu zorlu rotayı kanoyla aşıp 3 bin yıllık antik kentin kapılarını tekrar aralamayı hedefliyor. "Macerasever", 22 Aralık Pazar 22.15'te NTV'de.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.