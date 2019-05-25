Orkun Olgar'ın Kaputaş yolculuğu (Macerasever 25 Mayıs 2019)
"Macerasever" ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye'nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getiriyor. Yedinci bölümde Orkun Olgar, Kaş bölgesinde Asas Dağı'na bisikletle tırmanıyor. Kaputaş Kanyon'da şelaler içinden geçerek tehlikeli inişler gerçekleştiriyor ve dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na ulaşıyor. "Macerasever", yedinci bölümüyle 25 Mayıs Cumartesi 09.15'te NTV'de.
NTV 25.05.2019 - 13:59| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 17:13
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