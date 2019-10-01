Orta Avrupa’da Türkiye dostu bir ülke: Macaristan ... Pasaport 30 Eylül 2019
Macaristan Orta Avrupa’da Türkiye dostu bir ülke... Kendilerini Hun İmparatoru Atilla’nın soyundan kabul eden Macarlar, Türklerle “akrabayız” diyor. İki ülke ilişkilerini siyaset, ekonomi ve tarihi bağlar belirliyor. Macaristan, AB üyesi ancak “doğuya açılım” politikasını Türkiye ile birlikte yürütüyor. Mültecileri sınırdaşı etmesiyle gündeme gelen Macaristan kendini savunuyor. Mete Çubukçu ile Pasaport; ekonomide çıkış yapan, AB içinde kendine özgü siyaset izleyen, Türk yatırımcıları ülkesine davet eden Macaristan’ı ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 30 Eylül Pazartesi 22.00’de NTV’de.
NTV 01.10.2019 - 15:16| Son Güncelleme : 14.11.2019 - 11:58
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