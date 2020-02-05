"Oscar"a sayılı günler kaldı (Gece Gündüz 4 Şubat 2020)
9 Şubat gecesi yapılacak Oscar ödül töreni öncesinde son haberler, "Parlayan Yıldızlar" konser serisi, Ebru Ceylan'ın yeni sergisi, 2019 müze ziyaretçi sayıları, Simpsonlar'dan Corona kehaneti ve Türkiye gişesiyle ilgili son haberler Gece Gündüz'de.
NTV 05.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 05.02.2020 - 09:18
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.