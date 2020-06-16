Oscar'a virüs ayarı (Gece Gündüz 15 Haziran 2020)

Göç Filmleri festivali başladı, pandemik polisiye dizisi geliyor, Oscar'a virüs ayarı, Bond'un gösterimi öne çekildi, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı film oluyor. Bu haberler ve daha fazlası Gece Gündüz'de.
Abone ol
Paylaş
NTV 16.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 16.06.2020 - 09:17
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.