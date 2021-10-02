Özlem Denizmen ile Para Durumu (1 Ekim 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “Topluma, iklime, tasarrufa duyarlı, vicdanlı çocuk nasıl yetiştirilir?” Özlem Denizmen’in konuğu; Eğitim Bilimci ve Yazar Dr. Özgür Bolat. Ayrıca finansal okuryazarlıkla ilgili merak edilenler ve izleyici sorularına yanıtlar Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...
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NTV 02.10.2021 - 13:52| Son Güncelleme : 02.10.2021 - 14:37
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