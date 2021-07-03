Özlem Denizmen ile Para Durumu (2 Temmuz 2021)

Finansal konularda merak edilenler... Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “Harcama davranışlarımızda bilinmeyen faktörler bizi manipüle mi ediyor?” Özlem Denizmen’in konukları; Sinirbilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan ve Yaratıcı Marka Danışmanı Mustafa Can. Ayrıca finansal okuryazarlıkla ilgili merak edilenler ve izleyici sorularına yanıtlar Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda.
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NTV 03.07.2021 - 10:46| Son Güncelleme : 03.07.2021 - 11:01
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