Özlem Denizmen ile Para Durumu (4 Haziran 2021)

Finansal konularda merak edilenler… Harcama dengesinde dikkat edilmesi gerekenler… Özlem Denizmen, finansal okur yazarlığın olmazsa olmazlarını anlatıyor ve her hafta farklı konu başlıklarını uzmanlarıyla birlikte değerlendiriyor. Bu hafta yuvarlak masada konu başlığı: “Enerji Tasarrufu” Özlem Denizmen’in konukları; Psikiyatrist Dr. Kenan Eren ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) İklim ve Enerji Kıdemli Uzmanı Tanyeli Behiç Sabuncu. Ayrıca finansal okuryazarlıkla ilgili merak edilenler ve izleyici sorularına yanıtlar Özlem Denizmen ile Para Durumu’nda...
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NTV 08.06.2021 - 14:13| Son Güncelleme : 08.06.2021 - 14:33
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