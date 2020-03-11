Özlem Denizmen'in konuğu Aslı Pasinli (Para Durumu 11 Mart 2020)
Kaliteli, güvenli bir gelecek için toplumsal ve bireysel bir hedef olarak konu başlığımız: Sürdürülebilirlik. Özlem Denizmen, özel konukları ile bir araya geliyor ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temel alarak sohbete başlıyor. Özlem Denizmen ile Para Durumu’nun bu haftaki konuğu WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli. Özlem Denizmen “İklim değişikliğinin neden olduğu sorunlara çözüm önerileri neler? Doğayı korumak için şirketlere ne gibi görevler düşüyor? Tüketim alışkanlıkları gezegenimizi nasıl tehdit ediyor?” diye soruyor, Aslı Pasinli yanıtlıyor. Program, Özlem Denizmen’in izleyici sorularını cevapladığı “Özlem’e sor” ve “Harcayabilir miyim?” bölümleriyle devam ediyor. Özlem Denizmen ile Para Durumu her Çarşamba saat 12.30’da NTV’de.
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NTV 03.03.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 12:47
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