Özlem Denizmen'in konuğu Attila Köksal (Para Durumu 19 Şubat 2020)

Özlem Denizmen, Para Durumu’nda özel konuklarıyla bir araya geliyor... Para Durumu, her Çarşamba 12.30’da NTV’de.
Özlem Denizmen ile Para Durumu’nun bu haftaki konuğu; FODER Yönetim Kurulu Başkanı Attila Köksal. Özlem Denizmen “Finansal okuryazarlık nedir ve neden önemlidir?”, “Tasarruf bilinci nasıl başlar, nasıl gelişir?” sorularını soruyor, Attila Köksal yanıtlıyor. Program, Özlem Denizmen’in izleyici sorularını cevapladığı “Özlem’e Sor” ve “Harcayabilir miyim?” bölümleriyle devam ediyor. Özlem Denizmen ile Para Durumu her Çarşamba 12.30’da NTV’de.

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