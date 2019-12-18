Özlem Denizmen'in konuğu Dilek Bil (Para Durumu 18 Aralık 2019)
Kaliteli, güvenli bir gelecek için toplumsal ve bireysel bir hedef olarak konu başlığımız: Sürdürülebilirlik. Özlem Denizmen, özel konuklarıyla bir araya geliyor ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni temel alarak sohbete başlıyor. Özlem Denizmen ile Para Durumu’nun bu haftaki konuğu; Purpose-Sustainable Ideas Kurucu Başkanı Dilek Bil. “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri nasıl belirlendi? İklim değişikliği gezegenimizi tehdit eden en büyük sorun mu? Şirketlerin sürdürülebilirlik stratejisi ne olmalı?” sorularına cevaplar veren Sürdürülebilirlik Danışmanı Dilek Bil, şirket liderlerine bu alanda atmaları gereken adımları hatırlatıyor. Program, Özlem Denizmen’in izleyici sorularını cevapladığı “Özlem’e Sor” ve “Harcayabilir miyim?” bölümleriyle devam ediyor. Özlem Denizmen ile Para Durumu her Çarşamba saat 12.30’da NTV’de.
NTV 18.12.2019 - 12:03| Son Güncelleme : 18.12.2019 - 12:46
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.