Özlem Denizmen'in konuğu Dr. Soner Canko (Para Durumu 11 Aralık 2019)

Kaliteli, güvenli bir gelecek için toplumsal ve bireysel bir hedef olarak konu başlığımız: Sürdürülebilirlik.
Özlem Denizmen, özel konukları ile bir araya geliyor ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni temel alarak sohbete başlıyor.
Özlem Denizmen ile Para Durumu’nun bu haftaki konuğu Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner Canko. “Türkiye’de kart kullanım alışkanlıkları nasıl? Kartlarla yapılan ödemelerde altın güvenlik kuralları nelerdir? Bankacılığın geleceği nasıl olacak?” sorularına cevaplar veren Dr. Soner Canko, BKM olarak hayata geçirdikleri sürdürülebilirlik ilkelerini anlatıyor. Program, Özlem Denizmen’in izleyici sorularını cevapladığı “Özlem’e sor” ve “Harcayabilir miyim?” bölümleriyle devam ediyor. Özlem Denizmen ile Para Durumu her Çarşamba saat 12.30’da NTV’de.

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