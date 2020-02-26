Özlem Denizmen'in konuğu Ebru Dildar Edin (Para Durumu 26 Şubat 2020)
Özlem Denizmen, Para Durumu’nda özel konuklarıyla bir araya geliyor... Para Durumu, her Çarşamba 12.30’da NTV’de. Özlem Denizmen ile Para Durumu’nun bu haftaki konuğu; Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin. Özlem Denizmen “Bankacılık sektörünün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ne?, Sürdürülebilirlik alanında finans sektörüne ne gibi görevler düşüyor?” diye soruyor, Ebru Dildar Edin yanıtlıyor. Program, Özlem Denizmen’in izleyici sorularını cevapladığı “Özlem’e Sor” ve “Harcayabilir miyim?” bölümleriyle devam ediyor. Özlem Denizmen ile Para Durumu her Çarşamba 12.30’da NTV’de.
Abone ol
Paylaş
NTV 26.02.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 26.02.2020 - 12:57
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.