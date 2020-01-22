Özlem Denizmen'in konuğu Hasan Süel (Para Durumu 22 Ocak 2020)
Özlem Denizmen, Para Durumu’nda özel konuklarıyla bir araya geliyor... Para Durumu, her Çarşamba 12.30’da NTV’de. Özlem Denizmen ile Para Durumu’nun bu haftaki konuğu Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel. Özlem Denizmen “İletişim teknolojilerinin sürdürülebilirlik stratejileri ve gelecek hedefleri neler?”, “Geleceğin dili olan ‘kodlama’ bugün çocukların eğitiminde neden önemli?”, “Sağlıklı bireyler için bir yaşam projesi olarak İstanbul maratonunun anlam ve önemi nedir?” diye soruyor, Hasan Süel yanıtlıyor. Program, Özlem Denizmen’in izleyici sorularını cevapladığı “Özlem’e Sor” ve “Harcayabilir miyim?” bölümleriyle devam ediyor. Özlem Denizmen ile Para Durumu her Çarşamba 12.30’da NTV’de.
NTV 15.01.2020 - 11:33| Son Güncelleme : 22.01.2020 - 12:46
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