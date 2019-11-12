Pasaport 11 Kasım 2019

2019 dünyada isyan yılı oldu. Bu yılın başından beri dünyanın dört bir yanında insanlar benzer ve farklı sorunlar nedeniyle ayakta. Ortadoğu’dan, Güney Amerika’ya, Asya’dan Avrupa’ya birçok ülkede insanlar sokaklarda protesto gösterileri düzenliyor. Dünyada sokaklara dökülenler sorunların çözümünü istiyor. Mete Çubukçu ile Pasaport dünyanın farklı coğrafyalarında büyüyen sorunları ve protestoların nedenleri ve ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 11 Kasım Pazartesi 22.00’de NTV’de.
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