Pasaport 18 Mayıs 2019 (19 Mayıs Özel)

Her ulusun tarihinde önemli dönüm noktaları vardır. 19 Mayıs 1919 Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda atılan en önemli ve ilk adımdır. "Birinci Dünya Savaşları sonunda Osmanlı, tüm cephelerden çekilmek zorunda kalmış ülke işgal edilmişti. Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta bu duruma "Dur" diyecekti. Pasaport, 19 Mayıs'ın Yüzüncü Yılında Mustafa Kemal önderliğinde bağımsızlığın ilk adımını ve yakılan meşalenin dünyadaki yankılarını ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 18 Mayıs Cumartesi 18.15'te NTV'de.
NTV 19.05.2019 - 10:22| Son Güncelleme : 14.11.2019 - 12:16
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