Pasaport 4 Kasım 2019

Barış Pınarı Harekatı, Soçi mutabakatı sonrası Suriye savaşı yeni bir dönüm noktasında.

Türkiye, Barış Pınarı harekâtıyla Suriye’deki denklemi değiştirdi. YPG’nin kurmaya çalıştığı koridor tarihe karıştı. Sınır güvenliğini sağlayan Türkiye gelişmeleri yakından izliyor. Türkiye’nin yeni adımlarının ne olacağı merak ediliyor.

Pasaport, Barış Pınarı Harekatı ile başlayan önemli süreçte alanda ve masadaki mücadeleyi ele alıyor.

Mete Çubukçu ile Pasaport, 4 Kasım Pazartesi 22.00’de NTV’de.