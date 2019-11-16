Pelin Esmer ''Kraliçe Lear''ı Gece Gündüz'de anlattı (15 Kasım 2019)
Gülay Afşar'ın sunumuyla hafta içi her akşam canlı yayınla izleyiciyle buluşan "Gece Gündüz", kültür-sanat dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Gece Gündüz'e 2000'lerin başından itibaren sinemamız adına değer yaratan en önemli temsilcilerden yönetmen Pelin Esmer konuk olacak. Belgesel sinemaya geri dönerek "Kraliçe Lear"a imza atan Esmer, bugün vizyona giren filmiyle ilgili merak edilenleri anlatacak. Gülay Afşar ile Gece Gündüz, 17.30'da NTV'de.
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