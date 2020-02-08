Peyami Safa ve edebi kişiliği... (Hayat Bir Sanat 8 Şubat 2020)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri sohbet programı "Hayat Bir Sanat" ile edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyorlar. "Hayat Bir Sanat"ın yeni bölümünde sohbetin ana kahramanı Türk edebiyatının önemli yazarlarından Peyami Safa. Mehmet Barlas ile Selim İleri, edebi hayatı boyunca Server Bedi takma adıyla da sayısız esere imza atan Peyami Safa'nın eserlerinden edebi kişiliğine uzanan derin bir sohbete imza atıyorlar. Mehmet Barlas ve Selim İleri ile Türk edebiyatından dünya edebiyatına uzanan sanat dolu yolculuğun adresi "Hayat Bir Sanat" her Cumartesi 12.15'te, tekrarıyla her Pazar 01.15'te NTV'de.
NTV 08.02.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 08.02.2020 - 13:23
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