"Piyasalarda en şiddetli gün, dündü" (Geri Sayım 10 Mart 2020)

Geri Sayım'da bu sabah Berfu Güven'in konuğu İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu'ydu. Piyasalarda dün yaşanan sert hareketleri değerlendiren Turşucu, "Olumsuz tablo sürebilir ama en şiddetli gün, dündü. Bundan sonra piyasalarda yeni destek adımlarının etkisi görülebilir" dedi.

NTV 10.03.2020 - 14:26 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 14:45

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