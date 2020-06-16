Piyasalarda ikinci dalga endişesi (Geri Sayım 16 Haziran 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Melda Yücel Kocaalp'in konuğu ıntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu'ydu. Turşucu, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, Mayıs ayı bütçe rakamlarını, piyasalardaki ikinci dalga endişesini, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.

NTV 16.06.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 10:40

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER