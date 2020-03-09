Piyasalarda petrol etkisi (Geri Sayım 9 Mart 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu'ydu. Piyasalarda bu sabah yaşanan sert hareketleri değerlendiren Yeşiloğlu, "Petrolün yüksek etkisi var. Ancak sadece petrol etkisi değil. Coronavirüs endişesi gibi gelişmeler de fiyatlandı" dedi.

NTV 09.03.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 09.03.2020 - 11:29

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