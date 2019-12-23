"Piyasalarda sert hareketler tetiklenebilir" (Geri Sayım 23 Aralık 2019)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın'dı. Alçın, piyasalarda hacmin düşük olduğu bir haftaya girildiği belirterek, "Bu hafta dikkatli olmak gerek, hacim düşerken sert hareketler tetiklenebilir" diye konuştu.
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