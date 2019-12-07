"Plastik Aşklar" oyuncuları Gece Gündüz'de (6 Aralık 2019)
"Plastik Aşklar" üzerine... Gülay Afşar, 6 yıl aradan sonra sahnelere "Plastik Aşklar" oyunuyla geri dönen başrol oyuncuları Oya Başar ve Begüm Birgören'i canlı yayında ağırlayacak. İkili, biri eğitimli ve kültürlü diğeri çekingen ve geleneklerden bihaber iki kişinin yüzleşmelerini, gelgitlerini, hayatla, kendileriyle ve ortak aşklarıyla olan hesaplaşmalarını konu alan oyuna dair merak edilenleri izleyenlerle paylaşacak. Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz, 6 Aralık Cuma 17.35'te NTV'de.
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