"Portföyde altın bulundurulmalı" (Geri Sayım 19 Şubat 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Melda Yücel'in konuğu Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge'ydi. Yatırımcının portföyünde altın bulundurması gerektiğini söyleyen Tözge, "Küresel piyasalarda hesapta olmayan gelişmeler altının hikayesini değiştirebiliyor" dedi.

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